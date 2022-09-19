В Севастополе в трудовых отрядах за лето поработали почти 2 тыс школьников

В Севастополе в губернаторских трудовых отрядах смогли поработать 1814 школьников, возрастом старше 14 лет. Об этом 19 сентября на аппаратном совещании доложила и.о. директора департамента образования Лариса Сулима, подводя итоги летнего трудового сезона.

Она отметила, что на зарплаты детям было выделено 25,4 млн рублей по всем департаментам, которые выступили работодателями. Школьники могли заработать за 9 рабочих дней 6,5 тысяч рублей.

Основная масса ребят — 1738 человек уже завершили трудовую кампанию, а еще 76 человек планируют работать на осенних каникулах.

«В числе детей, которые работали в губернаторских трудовых отрядах на различных видах учета стоят 43 ребенка, в том числе на внутришкольном учете и в комиссии по делам несовершеннолетних. Но считаем, что такая цифра недостаточная. Поставим себе цель на следующий год как можно больше привлечь в трудовые отряд ребят, которые стоят на различном профилактическом учете», — сообщила Сулима.

Наименьшее количество детей было привлечено департаментом городского хозяйства —30 человек. Глава департамента Евгений Горлов пояснил такую низкую активность работы со школьниками отсутствием специализированной одежды и необходимых навыков у них.

Губернатор Михаил Развожаев призвал на следующий год увеличить количество рабочих мест для ребят в горхозе и привлекать их для уборки и содержания парков и скверов, а также активнее задействовать молодежь в департаменте транспорта.

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Ольга Сурикова