В Севастополе спасатели достали из домовой ямы щенка

В Севастополе сотрудники МЧС России спасли щенка и назвали это событие самой доброй новостью недели.

В МЧС России по Севастополю поступило сообщение, что в районе улицы Узловая в техническое сооружение под частным домом упал щенок.

Спасатели сумели пробраться в домовую яму и обнаружить там питомца. Его подняли на поверхность и осмотрели: травм не обнаружили.

Четвероногого непоседу передали хозяевам и попросили впредь закрывать все щели и ходы, которые могут таить опасность для любопытных животных.

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Ольга Сурикова