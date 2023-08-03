Представители туротрасли Севастополя получат более полумиллиарда рублей субсидий

После обращения губернатора Севастополя Михаила Развожаева к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выделить субсидии для туротрасли Севастополя, правительство РФ выделило на эти цели 543 млн рублей. Об этом сегодня в ходе заседания правительства Севастополя сообщил и. о. директора департамента экономического развития Алексей Попов.

Принятие такого решения связано с резким сокращением турпотока в город из-за отсутствия авиасообщения и логистических трудностей.

Субсидии будут предоставлены пансионатам, туристическим агентствам, организациям общепита, морским перевозчикам, кинотеатрам и другим учреждениям, относящемся к туротрасли.

Расчет мер поддержки составит 4 МРОТ на одного сотрудника, это порядка 65 тысяч рублей на человека. В целом эта мера коснется 2,3 тысяч юридических лиц и предпринимателей с общей численностью работников 8,5 тысяч человек.

Подать заявку на получение помощи можно будет с 4 августа до 15 сентября в электронном виде на портале по взаимодействию власти и бизнеса. Для получения субсидии необходимо будет сохранить по итогам третьего квартала 2023 года не менее 80% численности работников по сравнению с третьим кварталом 2022 года.

Дарья Тимофеева

Фото: aqua-marins.ru