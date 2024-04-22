В Севастополе спасатели через балкон спасли пенсионерку и предотвратили взрыв

Севастопольские спасатели МЧС через балкон попали в квартиру обездвиженной пенсионерки в одном из домов на Коммунистической.

В тот день соседи услышали крики пожилой женщины, которая упала в своей квартире и получила серьезные травмы. Не теряя времени, они сразу же вызвали службу спасения. Команда МЧС оперативно прибыла на место и, не найдя другого способа попасть в квартиру, использовала лестницу для доступа через балкон третьего этажа.

После оказания первой помощи женщине, спасатели обнаружили в квартире открытую газовую конфорку, на которой стояла кастрюля с едой, а зажжённого огня не было.

Напомним, севастопольские спасатели рассказали, как предотвратили гибель двоих мужчин во время шторма.