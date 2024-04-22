Какие цены на летние шины и между чем выбирать — новыми китайскими или японскими б/у

У автомобилистов с приходом тепла начинается традиционная головоломка с поиском и выбором летних шин. В Севастополе, с учетом особенностей климата, многие не меняют резину, но ее износ уравнивает всех перед необходимостью быть в курсе цен и предложений на рынке колес.

Когда менять?

Вспомним немного о нормах. Законодательно смена летних и зимних шин должна производиться в течение трех переходных месяцев. Точного указания сроков нет. То есть весной: с 1 марта по 31 мая.

Производители же рекомендуют переходить с зимней резины на летнюю, когда средняя суточная температура воздуха минует рубеж в 7 градусов тепла.

Практически каждый водитель, решивший, что пора все-таки менять шины, оказывается перед дилеммой, что ставить, новые попроще или «бэушные», но проверенной марки.

Корреспондент «Севкора» решил выяснить, какие подержанные покрышки и в каком состоянии можно купить взамен недорогих китайских и российских.

На сколько подорожали популярные марки

Итак, лучшими по качеству считаются европейские и американские модели (Continental, Michelin, Nokian), за ними Япония (Bridgestone, Yokohama, Dunlop, Goodyear), список замыкают российские и китайские покрышки. Хотя автовладельцы заметили, что китайские уже перестали быть дешевыми, среди них выделился свой премиум. Например, Maxxis подорожал на 23%. В то время как отечественная резина на 7-10%, отметил нам автовладелец Владимир, который как раз «переобувает» свою иномарку.

Nokian Nordman SX3 185/65/R15 — было 3850 рублей, стало 4580 рублей.

Yokohama Blu Earth ES32 185/65/R15 — было 4440 рублей, стало 9 740 руб.

Cordiant Road Runner 195/65/R15 — было 3810 рублей, стало 4230 рублей.

Yokohama Geolandar G91AT 225/60/R18 — было 12 700 рублей, стало 14 560 рублей.

Bridgestone Ecopia EP300 93V 215/55/R16 — было 7730 рублей, стало 7720 р

Maxxis HP-5 215/55/R16 — было 6310 рублей, сейчас от 7770 рублей. Еще и в интернет-магазинах шин в наличии будет только с 8 мая, а значит цена может еще подрасти.

Но в любом случае хорошая китайская марка обойдется минимум в 31 тысячу рублей.

Теперь сравним

Наш собеседник за эту сумму нашел премиальные Michelin Energy Saver, год выпуска 2020 с износом 5%, но, правда, в Краснодаре, несколько ниже в Калуге. Но нужно еще просчитывать стоимость доставки. И также японские Bridgestone Potenza Adrenalin 2019, остаток протектора 5 мм. Больше предложений, конечно, в Москве, где последнюю марку с остатком протектора 6 мм предлагают за 8500 за штуку.

Получается, что за те же деньги можно взять б/у в неплохом состоянии, но это уже будет японское качество Bridgestone. Только в Севастополе традиционная проблема с доставкой.

Посмотрим цены на дешевые китайские шины. Смотрим Nereus NS601 215/55 R16. Цена 4250 рублей, в Краснодаре, в Севастополе только + доставка 6800, либо другой модели самая низкая цена 8400р. То есть в лучшем случае новый комплект по краснодарским ценам — 17 тысяч. Да, за такую сумму со свежим пробегом не так просто найти. Например, Nokian Tyres Nordman S SUV 215/60 R17 96H С равномерным износом (2014 год) 5 и 4 мм -15 тысяч за 4 штуки. Либо Toyo Proxes C100+ 205/55 R16 c остатком протектора 6 мм – 4750 за штуку.

Посмотрим дешевый сегмент размера 185/65/R15. Здесь для сравнения возьмем российско-финские шины Nokian Nordman SX3 -цена 4580 рублей. Самые доступные шины из РФ и СНГ оценивается так: Cordiant Zodiak 2 — 3260 рублей (холдинг «Сибур»), «Белшина Бел-280» — 3690 рублей (Беларусь). То есть комплект — 13–15 тысяч.

За эти деньги из б/у можно найти итальянский бренд Pirelli P7 Evo Touring в Краснодаре — остаток протектора: 6,5 мм, год выпуска: 2018. Или корейские Nexen Classe Premiere — остаток 7 мм, год выпуска: 2014. В Севастополе гораздо больший износ, но, правда, и цена варьирует около 10 тысяч рублей.

Дальше решать вам

Конечно, бытует мнение, что б/у шины, как и чужую обувь, опасно приобретать, особенно, если вы не опытный автовладелец. В то же время в шиномонтажной мастерской нам рассказали, что перед покупкой шины можно осмотреть на предмет ремонтных заплаток, проверить под давлением на предмет скрытых грыж и, если год выпуска не старый — есть шанс купит хорошую резину с минимальными рисками. Опять же нам отметили, что в такси, общественном транспорте, которым так или иначе приходиться пользоваться, покупая автомобили с пробегом, мы ездим на шинах с пробегом. Если, конечно, для вашего кошелька разбег в цене между новыми и б/у не так велик, лучше брать новую резину с гарантией, возможно она спасет вас в экстренной ситуации. Тем более, возвращаясь к севастопольской погоде, а именно зиме, когда все продолжают ездить на летней резине -пусть она будет хотя бы не «лысая».

Цены сравнивали на порталах: sevastopol.koleso.ru, sevastopol.kolesa-darom.ru и www.avito.ru

Ольга Сурикова