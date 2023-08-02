Севастопольские спасатели рассказали, как предотвратили гибель двоих мужчин во время недавнего шторма

Трагедия чуть не произошла 28 июля на одном из пляжей в Любимовке. Двое мужчин решили пойти купаться несмотря на высокие волны и сильные порывы ветра. Однако они быстро оказались в плену бушующего моря.
В сюжете телеканала «Крым 24» говорится, что в спасении участвовали семь человек. Порядка 40 минут потребовалось, чтобы вернуть любителей острых ощущений на берег. Их передали медикам. Оказалось, что одного из мужчин достали из воды буквально за одну-две минуты до возможной гибели.
Жизни им спасли Иван Чистяков, Дмитрий Годунов, Николай Ткач, Кирилл Степаненко, Даниил Пономарев, Артем Козлов и Сергей Беркало. У последнего был выходной, однако бросился на подмогу с соседнего пляжа.
Теперь по поручению губернатора каждого наградят.
Видео: Крым 24
Ольга Сурикова