Севастопольские спасатели рассказали, как предотвратили гибель двоих мужчин во время недавнего шторма

Трагедия чуть не произошла 28 июля на одном из пляжей в Любимовке. Двое мужчин решили пойти купаться несмотря на высокие волны и сильные порывы ветра. Однако они быстро оказались в плену бушующего моря.

В сюжете телеканала «Крым 24» говорится, что в спасении участвовали семь человек. Порядка 40 минут потребовалось, чтобы вернуть любителей острых ощущений на берег. Их передали медикам. Оказалось, что одного из мужчин достали из воды буквально за одну-две минуты до возможной гибели.

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Жизни им спасли Иван Чистяков, Дмитрий Годунов, Николай Ткач, Кирилл Степаненко, Даниил Пономарев, Артем Козлов и Сергей Беркало. У последнего был выходной, однако бросился на подмогу с соседнего пляжа.

Теперь по поручению губернатора каждого наградят.

Видео: Крым 24

Ольга Сурикова