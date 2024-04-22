Детскую площадку на Тарутинской удалось сделать безопасной через интернет и прокуратуру

В Севастополе, благодаря пристальному вниманию прокуратуры Нахимовского района и активным жителям, отремонтирована новая детская площадка на улице Тарутинской. Все началось с того, что местные жители, не удержавшись, поделились в социальных сетях фото недавно отремонтированной, но уже пришедшей в упадок площадки.

Прокуратура выяснила, что работа была выполнена фирмой ООО «РЕМДОРИНВЕСТ» еще осенью прошлого года. Интересно, что заказчик торжественно принял работы, но контроль за состоянием новенькой площадки так и не был установлен. На момент прокурорской проверки некоторые элементы качелей были повреждены, а некоторые отсутствовали.

После вмешательства прокуратуры «забытые» качели были восстановлены, а исчезнувшие элементы загадочным образом нашлись и вернулись на свои места. Теперь малыши могут безопасно играть, а родители — спокойно отдыхать, наблюдая за радостью своих детей.

Напомним, в Севастополе 84-летняя пенсионерка через прокуратуру лишает регистрации друга мертвого мужа.