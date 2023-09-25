В Севастополе ликвидируют последствия в домах после удара ракетой по штабу флота

В Севастополе озвучили, какой ущерб нанесен городской инфраструктуре после попадания украинской ракеты в штаб Черноморского флота РФ.

По словам губернатора Михаила Развожаева, все городские службы оперативно отреагировали, большинство последствий уже ликвидированы.

При этом нанесен был ущерб и многоквартирным домам. Все будет восстанавливаться за счет городского бюджета, подчеркнул он.

Как доложил в ходе аппаратного совещания и.о.вице-губернатора Евгений Горлов, пострадали 7 многоквартирных домов и один частный, 16 квартир и 23 окна. В некоторых повреждения коснулись не только окон, но и внутренней отделки, в частности потолков. Также теперь требуют замены одна крыша в частном доме и одна в многоквартирном. Горлов заверил, что уже на этой неделе планируется завершить все остекление, а в доме рядом со штабом флота во внеочередном порядке будет произведена замена кровли. Там как раз старый шифер требовал ремонта.

Также, добавил он, за два дня очищено порядка пяти тысяч квадратных метров придомовых территорий от последствий прилета ракеты.

«Будем рассчитывать, что наши военные определенные выводы сделали и такие ситуации не повторятся, но будем готовы к любому развитию событий, Севастополю к этому не привыкать. Поэтому просто перестроимся сейчас на такой ритм жизни», — заключил губернатор.

Ольга Сурикова