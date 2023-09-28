В Севастополе курьер телефонных мошенников забрал у пенсионера более трех млн рублей

Севастопольские оперативники вместе с коллегами из Евпатории задержали 22-летнего пособника дистанционных мошенников.

Курьер забрал более 3,1 миллиона рублей у пенсионера, обманутого по схеме «Ваш родственник попал в беду».

В пресс-службе городского УМВД отметили, что 22-летний житель Краснодарского края нашел в интернете объявление о работе курьером и, следуя указаниям нанимателя, в Севастополе нанес визит 92-летнему местному жителю, которому заранее позвонили мошенники, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что его внучка стала виновницей ДТП.

Злоумышленники убедили пенсионера передать курьеру 800 тысяч рублей под предлогом непривлечения родственницы к уголовной ответственности, спустя некоторое время потребовали более одного миллиона рублей якобы на срочную операцию внучке, а в третий раз заставили снять с банковского счета один миллион якобы для разоблачения преступников.

Во всех случаях за деньгами приходил один и тот же молодой человек.

Его личность и местонахождение было установлено. Пособник аферистов рассказал, что деньги он перечислил на продиктованные кураторами счета, а за участие в мошеннической схеме получил 5 % от суммы. Почти все полученные им деньги он потратил на аренду жилья, покупки и развлечения.

На него заведено уголовное дело за мошенничество, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Фигурант взят под стражу.

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Ольга Сурикова