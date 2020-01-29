В Севастополе создают частный технопарк «Маяк»

Технопарк «Маяк» располагается по адресу Фиолентовское шоссе 1/2.

По словам представителя Ассоциации «Технопарк «Маяк» Ярослава Кузнецова официальное соглашение о сего создании будет подписано 12-14 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Оценить актуальность создания в Севастополе технопарка помогла научная работа доцента кафедры «Экономика предприятий» СевГУ Елены Гармашовой «Научно-методические основы управления инновационным развитием города Севастополя». Вместе с коллегами Елена проанализировала научно-технический потенциал региона.

В существующих помещениях уже работает несколько компаний- резидентов. Планируется создать управляющую компанию, главная цель которой — помогать, развивать и защищать резидентов «Маяка».

В ближайшее время для технопарка приобретут металлообрабатывающие станки для создания центра коллективного пользования, а также создадут DATA-центр — сервер для хранения и обработки данных.

Заявка «Технопарка „Маяк“ была рассмотрена и одобрена на заседании общего собрания Ассоциации кластеров и технопарков. Инициаторами создания «Технопарка „Маяк“ выступили 15 субъектов, в том числе завод гражданской и военной судовой светотехники «Маяк», производитель яхт и катеров AWL, компания-изготовитель металлоизделий на станках с ЧПУ, производитель строительных материалов и другие.

Цель деятельности объединения — консолидация усилий по развитию инженерной, транспортной и производственной инфраструктуры, интеграция научных и образовательных учреждений в процессы разработки и внедрения новых технологий.

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