Городская больница № 1 проводит День открытых дверей

Городская больница № 1 в преддверии дня борьбы с раком проводит День открытых дверей. 1 февраля все желающие смогут пройти бесплатные экспресс-осмотры и получить консультации терапевтов, гинекологов и онкологов. Мужчины могут сдать онкомаркер рака предстательной железы, а женщины – пройти маммографию.

Медосмотры будут проходить в поликлинике № 1 (пл. Восставших), поликлинике № 4 (ул. Супруна, 19) и поликлинике № 5 (ул. Геннериха, 1).

С собой нужно взять паспорт и полис. Необходимо прийти натощак и сдать анализы.

При многих видах болезни существует высокий шанс излечения, но при условии раннего обнаружения и своевременного лечения.

Всемирный день борьбы с раком отмечается 4 февраля.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и изображение)