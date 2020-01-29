Севастопольский технопарк «Кванториум» посетила делегация из Орла

Коллеги из Орла хотят перенять опыт работы с детьми севастопольского технопарка «Кванториум»

Главная цель визита – познакомиться с процессом работы учреждения и образовательными программами.

Администратор детского технопарка «Кванториум» из города Орел Анастасия Хохлова особо отметила масштаб и продуманность реализации проекта в Севастополе и наличие зон для отдыха детей.

Руководитель Севастопольской станции юных техников и детского технопарка «Кванториум» Максим Виноградов отметил рассказал о том, что в Севастополе разработали собственную методику работы с детьми в рамках подготовительной инженерной школы #хочуШкодить. Этот опыт теперь хотят перенять и другие регионы России. Скоро ожидается визит делегации из Махачкалы.