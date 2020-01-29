Образование

Севастопольский технопарк «Кванториум» посетила делегация из Орла

29-01-2020
выпускающий редактор
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Коллеги из Орла хотят перенять опыт работы с детьми севастопольского технопарка «Кванториум»

 Главная цель визита – познакомиться с процессом работы учреждения и образовательными программами.

Администратор детского технопарка «Кванториум» из города Орел Анастасия Хохлова особо отметила масштаб и продуманность реализации проекта в Севастополе и наличие зон для отдыха детей.

Руководитель Севастопольской станции юных техников и детского технопарка «Кванториум» Максим Виноградов отметил рассказал о том, что в Севастополе разработали  собственную методику работы с детьми в рамках подготовительной инженерной школы #хочуШкодить. Этот опыт теперь хотят перенять и другие регионы России. Скоро ожидается визит делегации из Махачкалы.

 
По материалам пресс-службы севастопольского технопарка «Кванториум» (и фото)

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