В Севастополе создан совместный оперативный штаб для устранения последствий сильного ливня Севавтодора и департамента Горхозяйства.

В городе работают сотрудники ГУ МЧС России, Спасательной службы Севастополя, Севавтодора, ГУПС «Водоканала», «Севастопольэнерго», «Парков и скверов» и др. Они ликвидируют последствия непогоды.

Бригады Водоканала сейчас трудятся по следующим адресам: улица Руднева, Казачья, Генерала Петрова. Далее перемещаются в Артбухту.

Более 200 сотрудников «Парков и скверов» убирают грязь, мусор, поломанные ветки деревьев.

По пляжам критических повреждений нет, операторы приводят в порядок участки, где есть частичные подмывания территории.

Севастопольский Автодор задействовал всю имеющуюся технику и дорожных рабочих. Выполняется очистка проезжей части от наносов грунта и щебня, а также очистка ливневых канализаций. Большое скопление воды на улицах Киевская, Кожанова, Руднева, Пожарова, Гоголя, на спуске от площади Восставших, в районе Автовокзала.

Из-за погодных условий возможны сбои в работе общественного транспорта.

Напоминаем круглосуточный телефон диспетчерской службы Севавтодора : +7 (8692) 45-56-72 или +7-978-998-59-83;

️Единый номер экстренных служб — 112

Государственные управляющие компании:

УК «Гагаринского района – 1» +7 (978) 876-85-24

УК «Гагаринского района – 2» +7 (8692) 22-75-55

УК «Управляющая компания» +7 (978) 607-05-53. +7 (8692) 22-99-25

УК «Центр» +7 (978) 141-80-35

УК «Инкерман» +7 (978) 513-19-71

УК «Север» +7 (978) 986-31-01, +7 (8692) 71-46-81

УК «Стрелецкая бухта» +7 (978) 876-85-24

УК «Нахимовского района»+7 (978) 573-87-77

УК «Балаклавского района» +7 (978) 199-19-23

ГБУ «Госжилфонд» +7 (978) 607-05-53

ГУПС «Севтеплоэнерго»+7 (800) 777-00-19

Центральная аварийно-диспетчерская служба +7 (8692) 54-54-19,

+7 (8692) 54-54-73

Аварийная 6 ЭНР (Северная сторона) +7 (8692) 71-43-82, +7 (8692) 71-46-19

Частные управляющие компании:

УК «Шик» +7 (978) 097-73-03 — круглосуточно;

УК «Афина» +7 (8692) 77-85-86 — круглосуточно;

УК «Дукс» +7 (978) 876-85-24;

УК «Севдомсервис» +7 (978) 918-07-07;

УК «Управдом» +7 (978) 586-20-06;

УК «Универсал Сервис» +7 (978) 300-90-70;

УК «Карбон сервис» +7 (978) 907-95-01;

ГУК «Севастополь» +7 (978) 586-75-98;

УК «СЕВРЭП» +7 (978) 778-69-37;

ООО «СМС» +7 (978) 300-90-70;

ООО «Престиж» +7 (978) 300-90-70;

УК «Мой Дом» +7 (978) 044-01-37;

УК «Маяк» +7 (978) 821-72-38;

УК «Жилкоммунсервис» +7 (978) 935-42-36, +7 (8692) 88-53-49;

УК «Жилищные технологии» +7 (978) 505-07-77;

УК «Интеруют» +7 (978) 001-29-12;

«Евро-дом» +7 (978) 300-90-70;

УК «Уютный Дом» +7 (978) 713-12-21 — круглосуточно;

УК «Площадь» +7 (978) 512-20-20 — круглосуточно;

УК «Газтехсеть» +7 (978) 047-77-43;

ГУПС «Водоканал» +7 (8692) 54-42-68, +7 (8692) 54-47-80;

ГБУ «Горсвет» +7 (8692) 777-800;

ООО «Севастопольэнерго» +7 (800) 733-33-10;

ФГУП «102 ПЭС» +7 (8692) 54-19-81, +7 (8692) 54-46-66.

Газовая служба – 104.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Анна Левина