Севавтодор расчищает ливневки

Севавтодор сформировал 5 аварийных бригад, задействована вся имеющаяся техника. Севавтодор приступил к расчистке ливневки и к уборке улично-дорожной сети от грунта, от камней и навалов. Об этом сообщил вице-губернатор Севастополя Павел Иено.

Сейчас работы ведутся в районе автовокзала, в районе улицы Пожарова, на Камышовом шоссе и в Арт-бухте.

Управляющими компаниями сформированы 22 аварийные бригады. На текущий момент поступило 47 заявок, в основном это вопросы, касающиеся протечки кровли.

Также создано 10 аварийных бригад ресурсоснабжающими компаниями.

Иено уточнил, что сегодня вечером ожидается ухудшение погодных условий.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что для устранения последствий ливня создан оперативный штаб с участием сотрудники ГУ МЧС России, Спасательной службы Севастополя, Севавтодора, ГУПС «Водоканала», «Севастопольэнерго», «Парков и скверов» и др. Они ликвидируют последствия непогоды.

Дарья Тимофеева

Фото: ТГ-канал Михаила Развожаева

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