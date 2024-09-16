Полиция Севастополя задержала дебошира в баре

42-летний житель Севастополя был доставлен в городскую больницу с серьезной травмой головы и сообщил, что его избили в баре.

Полицейские выяснили, что потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разлил содержимое бокала 25-летнего посетителя.

Молодой человек разозлился и потребовал, чтобы дебошир купил ему новую выпивку, но тот отказался и ответил грубостью.

В ходе возникшего конфликта 25-летнний мужчина нанес два удара в голову своему обидчику, в результате чего тот упал на землю и ударился затылком о бордюр.

В результате молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

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Анна Левина