В Севастополе создадут совет по делам СВО

Идею создания в Севастополе Совета по делам специальной военной операции губернатор озвучил на заседании регионального правительства. К этому решению подтолкнули общественники, в том числе участники СВО и их семьи, которые постоянно выдвигают различные инициативы и стараются решать одни и те же проблемы.

Новый совет планирует заниматься вопросами, касающимися действия регионального закона «О социальной поддержке участников специальной военной операции, членов их семей…», и другими задачами, связанными с поддержкой участников СВО и увековечением памяти погибших героев.

Первое заседание совета намечено на конец этой недели. Собирать совет хотят не реже одного раза в месяц.