Сильные осадки и гололедица – в Крыму объявлено штормовое предупреждение

Жителей Крыма предупреждают о непогоде с 6 по 9 февраля. На полуострове ожидаются мокрый снег, местами сильные осадки, метель, гололедица. Ветер усилится до 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.

ГУ МЧС России по Республике Крым призывает крымчан воздержаться от походов в горно-лесную местность, от выхода в море и внутренние водоемы.

Крымавтодор постоянно мониторит ситуацию. Дороги обрабатывают и чистят от снега.

В Севастополе погода должна быть спокойнее – штормовое предупреждение в городе к этому моменту не объявлено.

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Евгения Павлова