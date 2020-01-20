Жизнь

В Севастополе отремонтируют общественные туалеты

20-01-2020
выпускающий редактор
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В Севастополе инвентаризируют и отремонтируют общественные туалеты по поручению главы города.

Сейчас часть туалетов закрыта или не состоит на балансе города. 

«Общественные туалеты – это достаточно важная часть городской инфраструктуры», – обратился глава города к вице-губернатору Владимиру Базарову.

Кроме того, Михаил Развожаев поручил навести порядок и на улично- дорожной сети города  и убрать мусор, оставшийся после ремонта на обочинах. «Если объект завершен – он должен весь блестеть и тем более там не должно оставаться строительного хлама», – сказал Михаил Развожаев. 

По материалам пресс-службы правительства Севастополя 

Фото: www.factroom.ru

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