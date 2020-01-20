В Севастополе состоится «РобоФест Крым–2020»

25 и 26 января в Севастополе пройдет межрегиональный этап Всероссийского робототехнического фестиваля «РобоФест Крым-2020» на базе спортивного комплекса Севастопольского государственного университета.

Участники 6-18 лет в командах будут собирать роботов из конструктора LEGO, программировать для выполнения различных задач — сортировки предметов, прохождения маршрута, строительства.

В этом году в фестивале примут участие более 200 человек из Севастополя, Симферополя и Новороссийска.

Также в дни проведения «РобоФест Крым–2020» пройдет олимпиада по физике.

Победители межрегионального этапа отправятся на Всероссийский технологический фестиваль «РобоФест–2020», который пройдет в Москве 18–20 марта.

Организатор межрегионального этапа Всероссийского робототехнического фестиваля «РобоФест–2020» в Крыму – региональный ресурсный центр ГБОУ ДО «Севастопольская станция юных техников».

По материалам пресс-службы Севастопольского технопарка «Кванториум» (и фото)