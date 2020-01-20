Центр Севастополя временно закроют для транспорта

С 25 января по 9 февраля (включительно) будет полностью ограничено движение транспорта по ул. Большая Морская также по ул. Адмирала Октябрьского (от Большой Морской до ул. Очаковцев).

По ул. Адмирала Откябрьского и от перекрёстка с ул. Большая Морская до пл. Ушакова в эти дни будет ходить только общественный транспорт.

Также движение транспорта полностью перекроют по ряду улиц:

— по ул. Генерала Петрова (от пересечения с ул. Одесской до пл. Лазарева в направлении движения в сторону пл. Лазарева);

— на просп. Нахимова в направлении движения в сторону ул. Большая Морская, ул. Воронина и ул. Спуск Шестакова;

— ул. Спуск Шестакова в направлении движения на пл. Лазарева;

— по ул. Сергеева-Ценского, ул. Патриса Лумумбы в направлении движения в сторону ул. Большая Морская;

— от пл. Ушакова до ул. Большая Морская и ул. Шмидта.

Изменение организации дорожного движения в части одностороннего движения вводится с 00:00 часов 25 января до 23:59 часов 9 февраля по ул. Шмидта (от пересечения с ул. Очаковцев до пл. Ушакова).

На этот период изменят свои маршруты троллейбусы № 1, 3, № 5, № 7, № 9 и № 12. Они не будут проходить по ул. Большая Морская.

— № 1 «ул. Адмирала Макарова – бухта Стрелецкая» (с пл. Восставших через ул. Адм. Октябрьского-пл. Ушакова без захода на участок ул. Очаковцев-пл. Лазарева — ул. Большая Морская);

— № 3 «пл. Ластовая – центральное кольцо города» (с Корабельной стороны через пл. Суворова-пл. Ушакова без захода на участок пл. Нахимова-пл. Лазарева — ул. Большая Морская);

— № 5 «ул. Маринеско — ул. Токарева – центральное кольцо города» (до остановки «Центральный рынок» с последующим разворот для движения в обратном направлении без захода на центральное городское кольцо);

— № 7 «ул. Горпищенко – центральное кольцо города»; (с Корабельной стороны через пл. Нахимова — пл. Лазарева-Центральный рынок — ул. Новороссийская — ул. Адмирала Октябрьского — пл. Восставших — ул. Адмирала октябрьского — ул. Большая Морская — пл. Ушакова — пл. Суворова — ул. Горпищенко);

— № 9 «пр. Победы – центральное кольцо города» (с Корабельной стороны через пл. Суворова — пл. Ушакова без захода на участок пл. Нахимова-пл. Лазарева — ул. Большая Морская);

— № 12 «5-ый км Балаклавского шоссе – центральное кольцо города» (с 5-го км Балаклавского шоссе через пл. Ушакова — пл. Нахимова — пл. Лазарева — Центральный рынок — ул. Новороссийская — ул. Адмирала Октябрьского — пл. Восставших — ул. Адмирала Октябрьского — ул. Большая Морская — пл. Ушакова);

Автобусные маршруты:

— № 1 «Малахов курган – Генерала Жидилова» (с пл. Лазарева через ул. Новороссийская в направлении пл. Ушакова без захода на ул. Большая Морская);

— № 4 «бухта Камышовая – ул. Горпищенко» (с пл. Восставших через ул. Адмирала Октябрьского — пл. Ушакова без захода на участок ул. Очаковцев — пл. Лазарева — ул. Большая Морская)

— № 5 «ул. Маринеско – ул. Токарева – пл. Нахимова» (с пл. Лазарева через ул. Новороссийская в направлении пл. Восставших без захода на ул. Большая Морская);

— № 12 «Максимова дача – центр города (ч/з Н. Музыки, ул. Гоголя)» (с пл. Лазарева через ул. Новороссийская в направлении пл. Ушакова без захода на ул. Большая Морская);

— № 12а «ТСН «Массив Сапун гора – пл. Нахимова» (с пл. Лазарева через ул. Новороссийская в направлении пл. Ушакова без захода на ул. Большая Морская);

— № 13 «пл. Ушакова – пл. Лазарева» (с пл. Лазарева через ул. Новороссийская в направлении пл. Ушакова без захода на ул. Большая Морская);

— № 29 «5-й км Балаклавского шоссе – Красная горка» (с пл. Лазарева через ул. Новороссийская в направлении пл. Ушакова без захода на ул. Большая Морская);

— № 30 «пл. Яхтенная – пл. Нахимова» (с пл. Лазарева через ул. Новороссийская без захода на ул. Большая Морская);

— № 71 «Сапун-гора – центр города» (с пл. Лазарева через ул. Новороссийская в направлении пл. Ушакова без захода на ул. Большая Морская);

— № 84 «Малахов курган – ул. Т. Шевченко» (с пл. Восставших через ул. Адмирала Октябрьского — пл. Ушакова без захода на участок ул. Очаковцев — пл. Лазарева — ул. Большая Морская);

— № 92 «Центр — г. Инкерман» (с 5-го км Балаклавского шоссе через пл. Ушакова без захода на участок пл. Нахимова — пл. Лазарева — ул. Большая Морская);

— № 94 «Балаклава – пл. Нахимова» (с 5-го км Балаклавского шоссе через пл. Ушакова без захода на участок пл. Нахимова — пл. Лазарева — ул. Большая Морская);

— № 120 «7-й км. Балаклавского шоссе – центр города» (с пл. Лазарева через ул. Новороссийская в направлении пл. Ушакова без захода на ул. Большая Морская).

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и изображение)