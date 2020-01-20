На Северной стороне Севастополя состоялись Крещенские гуляния

В праздник Крещения на Северной стороне Севастополя, на Радиогорке в районе причала катеров состоялись торжественные крещенские купания, а также благотворительная ярмарка и выступление народных коллективов.

Открыл светлый праздник традиционный крестный ход, организованный общиной храма Апостола Филиппа.

На берегу моря освятили воду, после чего верующие окунулись в море. На берегу сотрудники МЧС развернули пункт обогрева, где все желающие могли отдохнуть после купания и выпить чаю. Также работала полевая кухня.

Коллективы Балаклавского Дома детского и юношеского творчества на концерте выступили с веселыми праздничными песнями и танцами.

По материалам группы ВК «Моя сторона Северная» (и фото)