В Севастополе начали ремонтировать водовод на пр. Генерала Острякова

В Севастополе начался ремонт водовода, который проходит от пр. Генерала Острякова , 90 до ул. Пожарова. Ремонт проводится в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года». Протяжённость водовода — около 4 км, работы полностью завершат к декабрю 2021 года.

Трасса реконструируемого водопровода разделена на 4 участка: первый участок — проспект Генерала Острякова, с проектируемого колодца в районе дома № 90, ул. Н. Ониловой, Хрусталева; второй участок — ул. Кожанова, третий участок — от ул. Ковпака, по ул. Харьковская, четвертый участок — от ул. Мечникова, вдоль ул. Стрелецкий спуск до существующего колодца в районе пересечения с ул. Пожарова, напротив здания Цирка.

Ремонтировать трубы будут по новой технологии санации – это непосредственный ремонт существующей трубы. К началу весны на пр. Генерала Острякова проведут временную линию водовода, чтобы не прекращать подачу воды в дома. На дороге по проспекту Генерала Острякова будут созданы шесть рабочих котлованов, размером 3х3 метра. После этого будет произведен ремонт существующей трубы изнутри посредством полимерного состава. Затем водопровод дезинфицируют и введут в эксплуатацию.

Существующий водовод 1964 года укладки сильно изношен, на участке возникает большое количество аварий.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)