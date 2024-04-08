Сотрудница миграционного отдела незаконно поставила на учет 111 иностранцев

Специалист отдела по вопросам миграции предстанет перед судом в Севастополе за незаконную постановку на учет более сотни иностранных граждан, сообщает пресс-служба ГСУ Следкома по Крым и Севастополю.

С апреля по сентябрь 2022 года обвиняемая незаконно поставила на миграционный учет 111 иностранных граждан по месту их пребывания в нежилом помещении. Факты ее противозаконной деятельности и незаконного пребывания иностранных граждан выявлены в ходе прокурорской проверки во взаимодействии с сотрудниками республиканского УФСБ, говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Севастополя, женщина обвиняется в злоупотребление должностными полномочиями и фиктивной постановке на учет иностранцев по месту пребывания в Российской Федерации.

Уголовное дело направлено в Нахимовский райсуд города для рассмотрения по существу.

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Ольга Сурикова