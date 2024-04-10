Зеленский: У Украины есть новый план контрнаступления

У Украины есть новый план контрнаступления, заявил президент соседнего государства Владимир Зеленский Bild.

Но для его реализации ВСУ не хватает оружия, признался украинский президент. По этой причине Зеленский не назвал точную дату начала контрнаступления.

Также Bild пишет, что во время интервью Зеленский «ясно дал понять»: он не хочет вести переговоры с Путиным. Также украинский президент назвал мирный план Трампа «очень примитивным». Сам кандидат в президенты США ранее неоднократно обещал закончить конфликт «за 24 часа». В СМИ появилось якобы его предложение для завершения военного конфликта отдать России Донбасс и Крым.

«Если у Трампа действительно есть свой подход к быстрому прекращению войны, то я был бы очень рад выслушать эту идею. Но нам нужны веские аргументы. Нам нужна не фантастическая идея, а реальная. Речь идет о человеческих жизнях, мы не можем шутить и не можем рисковать»,— сказал Зеленский в интервью Bild.