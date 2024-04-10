В Крыму создали календарь цветения

Министерство курортов и туризма Республики Крым создали портал «Расцветай в Крыму!», где размещена подробная карта и информация о цветении растений, с точным указанием времени цветения и координат местности.

На портале можно выбрать любой месяц и посмотреть, что и где в этот момент будет цвести. Сейчас, например, на полуострове еще цветет магнолия Суланжа, персиковые сады, сакура, глициния и сирень, во второй половине апреля зацветут дикие пионы. В Никитском ботаническом саду продолжается парад тюльпанов.

Ольга Сурикова