В Севастополе сообщили о поборах со студентов среднего специального образования

Прямо на сессии заксобрания Севастополя депутат Василий Пархоменко сообщил о поборах со студентов учреждений среднего специального образования.

«Некоторые наши директора этих учреждений повадились действовать следующим образом: хочешь сдать экзамен хорошо – закупи продукты на определенную сумму и из этих продуктов готовь то, что полагается по контрольному заданию», — сообщил Пархоменко.

По его словам, суммы таких поборов достигает 4 – 4,5 тыс. руб., а стипендия студентов СПО составляет 750 – 1010 рублей. Пархоменко заявил, что он обращался в департамент образования Севастополя по этому вопросу, но сначала получил отписку, а позже, после обращения к губернатору, ему разъяснили, что собирать деньги со студентов нельзя.

Прямо в зале заксобрания Севастополя спикер парламента Владимир Немцев попросил прокуроров разобраться с данным вопросом.

«Эти истории с поборами, мы кажется давно уже их победили. Такие факты просто не должны всплывать. Если такие факты есть, то они должны быть наказаны», — подчеркнул Немцев.

Напомним, в 2019 году сообщалось, то родителей севастопольских школьников заставляют покупать рабочие тетради.

Дмитрий Островский