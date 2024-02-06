В правительстве Севастополя считают малоэффективным строительство детсада в Хмельницком

В правительстве Севастополя еще раз обосновали нецелесообразность строительства детского сада в селе Хмельницкое. На территорию, где мог бы появиться детсад, ранее претендовала агрофирма «Золотая балка», планируя здесь построить жилье для своих сотрудников.

Жители села отстояли снос здания бывшего детского сада, но а для нового еще не нарожали детей.

«На сегодня потребность детей в местах в детских садах в селе Хмельницкое и близ лежащих не набирается на объем строительства детского сада, то есть простыми словами на сегодня насчитано 20-25 человек. Строительство детского сада на 20-25 человек крайне нерентабельно. Минимальное количество должно быть от 130 и выше, поэтому строить детский сад, в который будет ходить 20 человек является малоэффективным», — заявил в ходе сессии Заксобрания директор департамента образования Максим Кривонос.

По его словам, в соседних селах загруженность детских садов составляет 70%, родители детей из села Хмельницкое отказываются водить туда детей, при том что им предлагали услугу подвоза дошкольников.

Ольга Сурикова