В Севастополе подорожают проездные билеты с 1 февраля

«С 1 февраля 2023 года изменена стоимость месячного проездного билета для пассажиров», — говорится в сообщении.

Окончательная стоимость проездных билетов зависит от его вида, а также от вида транспорта, для которого он предназначен: катер + автобус + троллейбус, катер + автобус, катер + троллейбус, автобус + троллейбус.

Так, школьный проездной теперь может стоить от 410 до 660 рублей, студенческий — от 810 до 1320 рублей, обычный — от 1470 до 2330 рублей.

Как известно, в Севастополе с 2021 года для пассажиров общественного транспорта доступны три вида проездных билетов: школьный, студенческий и общегражданский. Срок его действия один месяц, при этом количество поездок в этот период не ограничено. Реализованы такие проездные в электронном виде на базе ЕГКС, а их действие распространяется лишь на городские маршруты, которые обслуживает Севэлектроавтотранс.

Ольга Сурикова