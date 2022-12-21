В Севастополе уже бывшая налоговый инспектор погорела на махинациях с налоговыми вычетами

В Севастополе осуждена бывший налоговый инспектор за необоснованное получение налоговых вычетов мошенническим путем.

Ей вменялось мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения.

В пресс-службе прокуратуры города сообщили, что она с мая 2019 года по март 2020 года составила и предоставила в налоговый орган декларации по налогу на доходы физических лиц с неправомерно заявленным имущественным и социальными налоговыми вычетами по расходам на приобретение доли в квартире, лечение и приобретение медикаментов.

При этом она самостоятельно провела камеральные проверки своих деклараций, утвердив к возврату заявленные ею подлежащие возмещению суммы налога. Хотя оснований для получения вычетов у нее не было, в виду отсутствия подтверждения расходов на оплату лечения и приобретение медикаментов, а доля в квартире приобретена ею у взаимосвязанного лица – собственной матери.

Кроме того, в период с марта по июнь 2020 года она убедила в наличии оснований для получения налоговых вычетов по расходам на приобретение доли в квартире, лечение и покупку медикаментов свою мать. У нее также не было для этого оснований, поскольку мать инспектора не являлась налогоплательщиком ввиду отсутствия доходов, а доля в квартире получена ею по договору дарения от взаимосвязанного лица – сестры.

Их махинации обошлись бюджету на сумму более 650 тыс. рублей.

В ходе следствия женщина полностью возместила причиненный ее действиями ущерб. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 170 тыс. рублей.

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Ольга Сурикова