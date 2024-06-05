В Севастополе собрали 52 тонн клубники

Город
05-06-2024
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В Севастополе три предприятия занимаются сбором клубники: акционерное общество «Артвин», крестьянско-фермерское хозяйство «Савицкая» и семейная ферма «Сочная ягода».

В прошлом году собрали 80 тонн ягоды с площади 10 га, в этом году планируют повысить показатель вдвое.  

На сегодняшний день в Севастополе развивается новый сектор — тепличные клубничные хозяйства. Для молодых аграриев есть грант «Агростартап» — безвозмездная финансовая поддержка для желающих начать свой бизнес в сельском хозяйстве. Максимальная сумма гранта  2,5 млн. руб., (но не более 90% затрат).

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

 
Анна Левина

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