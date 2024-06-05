Правительство России поддержит предприятия рыбохозяйственного комплекса в Черном и Азовском морях

В соответствии с поручением Президента, были внесены изменения в государственную программу «Развитие рыбохозяйственного комплекса». Согласно этим изменениям, организации рыбохозяйственного комплекса, работающие в акватории Азовского и Черного морей, смогут получить государственную поддержку и частично покрыть операционные расходы. В федеральном бюджете на ближайшие три года предусмотрено около 1 миллиарда рублей на эти цели. Субсидии будут предоставляться рыболовным предприятиям, работающим в Крыму, Краснодарском крае, Севастополе, ДНР, Ростовской области, Запорожской области и Херсонской области. Средства будут направлены на компенсацию части затрат на оплату труда работников и социальные отчисления.

Размер возмещения составит 20% стоимости среднегодового объема продукции морской аквакультуры, добытой или произведенной за предыдущие три года. При этом компании должны сохранить не менее 80% сотрудников по сравнению с показателями предыдущего года.

«Мы рассчитываем, что такие шаги позволят сохранить большую часть сотрудников на предприятиях по ловле и разведению рыбы в акватории Азовского и Черного морей, и наши граждане смогут далее приобретать любимую продукцию», — подчеркнул Председатель Правительства Михаил Мишустин.