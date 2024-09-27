В Севастополе сняты ограничения на посещение лесов

С 27 сентября 2024 года отменяются ранее введенные ограничения на посещение лесов и въезд автомобилей, сообщает Севприроднадзор.
Теперь граждане снова могут свободно заходить и въезжать на территорию Севастопольского лесничества.
При этом правила безопасного посещения лесов никто не отменял. В условиях все еще действующего особого противопожарного режима запрещается:
— Разводить костры
— Выжигать траву
— Использовать мангалы и другие приспособления для приготовления пищи с помощью открытого огня.
Если заметили возгорание, срочно сообщайте об этом по телефону: +7 (978) 988-56-93 или 112.
Напомним, в Севастополе в июле ввели ограничение на посещение лесов.
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города
Ольга Сурикова