В Севастополе сняты ограничения на посещение лесов

С 27 сентября 2024 года отменяются ранее введенные ограничения на посещение лесов и въезд автомобилей, сообщает Севприроднадзор.

Теперь граждане снова могут свободно заходить и въезжать на территорию Севастопольского лесничества.

При этом правила безопасного посещения лесов никто не отменял. В условиях все еще действующего особого противопожарного режима запрещается:

— Разводить костры

— Выжигать траву

— Использовать мангалы и другие приспособления для приготовления пищи с помощью открытого огня.

Если заметили возгорание, срочно сообщайте об этом по телефону: +7 (978) 988-56-93 или 112.

Напомним, в Севастополе в июле ввели ограничение на посещение лесов.

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Ольга Сурикова