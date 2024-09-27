Севастопольцев предупреждают об учениях по ликвидации условного очага гриппа птиц

Севастопольцев призвали не переживать и не паниковать при виде скопления специализированных машин и запрещающих дорожных знаков на Тороповой даче. В городе проходят межрегиональные учения по ликвидации условного очага гриппа птиц.

В мероприятии участвуют специалисты госветслужбы Севастополя, Херсонской и Запорожской областей, госкомитета Республики Крым и Краснодарского края, представители Россельхознадзора, Роспотребнадзора, МЧС, МВД, органов власти, написал в своем TГ-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«В Севастополе обстановка по птичьему гриппу — стабильно спокойная и благополучная. Но грипп птиц — опасная болезнь, которой могут болеть дикие и домашние птицы; через зараженные вирусом яйца и мясо могут заразиться и люди. Поэтому каждый год наша государственная ветеринарная служба проводит вакцинацию птиц в севастопольских личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйствах, специалисты ведут мониторинговые и плановые наблюдения», — пояснил глава города.

В ходе сегодняшних учений специалисты отрабатывают меры по ликвидации условного очага болезни.

Учения пройдут ориентировочно с 12.00 до 14.00

Ольга Сурикова

Фото: Михаил Развожаев/Telegrm

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