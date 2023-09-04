В Севастополе сносят общежития СевГУ

В Севастополе начался демонтаж недостроенных зданий студенческих общежитий Севастопольского госуниверситета.

Этим летом наконец-то отказались от идеи достраивать здания планировки 70-х годов. Их должны снести и построит на их месте современные общежития для студентов. Такое решение было принято на архитектурно-художественном совете, эксперты признали что эти здания не соответствуют уже многим требованиям.

Ректор СевГУ Владимир Нечаев считает, что реконструкция была бы еще и экономически необоснованной.

«Это здания 70-х годов, и, если это реконструкция, как там поднимешь потолок, чтобы установить вентиляцию, которую в 70-е годы никто не планировал? А сделать потолок ниже не позволяет СанПиН. Чтобы привести к современным требованиям по сейсмике, нужны дикие затраты по укреплению конструкций. Экономически целесообразнее оставить фундамент, на котором будет отстроено новое здание по современным технологиям», — отмечал Владимир Нечаев в беседе с корреспондентом ForPost.

Новые общежития должны вместить в себя более двух с половиной тысяч студентов университета. В них планируется создать и зоны отдыха, хозяйственные помещения, галереи, а на первых этажах разместить магазины и кафе.

Ольга Сурикова

Фото: Подслушано в Севастополе/ВКонтакте