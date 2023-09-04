Министром обороны Украины стал крымский татарин

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что подал в Верховную раду заявление о своей отставке. О том, что министр покинет пост, накануне объявил президент Владимир Зеленский.

Резников возглавлял военное ведомство с ноября 2021 года. Его отставка стала последствием коррупционного скандала, когда Минобороны Украины обвинили в закупке продуктов для тыловых частей украинской армии по ценам минимум в два-три раза выше рыночных.

Теперь же президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на верхушку запрещенного в России меджлиса и решил на пост главы Минобороны предложить кандидатуру крымского татарина Рустема Умерова. Он родился в семье выходцев из Алушты. Рустем Умеров закончил Крымскую гимназию-интернат для одаренных детей в селе Танковое, затем уезжал учиться в США, после чего вернулся в Киев.

Являлся делегатом Курултая крымскотатарского народа 5-го (2007) и 6-го (2012 г) созывов. С 2007 года Умеров — советник Мустафы Джемилева.

С 2014 году стал куратором от Меджлиса вопроса обмена политических заключенных из Крыма.

В 2020 году он вошел в группу по разработке «государственной стратегии деоккупации Крыма и Севастополя» при СНБО.

В феврале 2022 года вошел в состав делегации Украины для участия в переговорах с РФ по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины. С 7 сентября 2022 года — председатель Фонда государственного имущества Украины.

Ольга Сурикова