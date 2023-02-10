В Севастополе сносят четырехэтажный самострой на улице Мельника

В Севастополе тяжелая строительная техника сносит многоквартирный самострой на улице Генерала Мельника, 80. С горечью за демонтажом наблюдали и не согласные с действиями коммунальщиков дольщики, которые пришли на объект с детьми.

«Здесь, к сожалению, позитивного решения не будет», — так губернатор Севастополя Михаил Развожаев отозвался в конце 2022 года о судьбе многоквартирного дома на землях ИЖС по адресу Мельника, 80.

Данный случай оказался наиболее трагичным для дольщиков дома, которые надеялись на узаконивание этой изначально противоречивой постройки. Возведение дома начато в 2019 году, уже в российский период, поэтом никакая амнистия и поблажки здесь не сработали. Застройщик возводил многоквартирный четырехэтажный дом на земле ИЖС на деньги дольщиков.

И в ноябре 2022 года в правительстве окончательно был вынесен приговор этой постройке.

9 февраля 2023 года на место прибыла тяжелая техника, чтобы сравнять самострой с землей.

«Мы проезжали мимо и увидели, что сносят наш дом», — рассказала ForPost дольщица самостроя. — Сейчас 30 семей остались без жилья».

Женщина добавила, что дольщиками была подана кассационная жалоба на определение апелляционного суда Севастополя в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре. Заседание назначено на март.

В правительстве настаивают, что все проводится по закону и в течение трех дней планируют закончить все работы.

Ольга Сурикова

Фото: ForPost