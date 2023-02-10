Цены на огурцы в России выросли на 53,6%

Согласно данным Росстата, огурцы стали лидером по росту цен среди потребительских товаров в стране. Цены на огурцы выросли на 53,6% по сравнению с концом декабря прошлого года.

При этом стоимость данного овоща увеличилась на 12,7% по сравнению с предыдущей неделей.

Источник РБК в одной из федеральных торговых сетей отмечает, что скачок цен в январе может быть связан с нехваткой продукции: перед посадкой следующего урожая производители ежегодно снижают производство, а в этом году параллельно произошел масштабный «агрономический» сбой у одного из крупнейших поставщиков тепличных огурцов.

Также эксперты отмечают, что такой рост цен также обуславливается стоимостью электроэнергии, которая нужна для выращивания овощей в теплицах.

Напомним, Севастополь занял 75 строчку в рейтинге регионов России по банковским вкладам.