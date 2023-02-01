В Севастополе пьяный гонщик без прав угнал Subaru

В Севастополе сотрудниками Госавтоинспекции задержан пьяный угонщик, лишенный прав.

В полицию обратился местный житель с заявлением об угоне автомобиля Subaru, который был припаркован у дома № 17 по улице Крестовского.

Иномарку было обнаружено в районе поселка Первомайское. «Водитель, увидев автоинспекторов, не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень и забор, в результате чего транспортное средство получило повреждения», — сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Во время проверки выяснилось, что за рулем был 32-летний мужчина, ранее лишенный прав. При этом, имея явные признаки опьянения, он отказался пройти медосвидетельствование.

По выявленным нарушениям ПДД автоинспекторы составили три административных материала. И уголовное дело, за которое ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова