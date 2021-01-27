Севастополь стал лидером России по росту цен на отопление

В три раза больше, чем среднероссийское

Стоимость отопления в Севастополе за прошедший 2020 год выросла на 10%, при том что среднероссийский рост составил всего 3,36%. Об этом говорится в исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, данные которой приводит «Лента.Ру».

Специалисты отметили, что в России, благодаря тому, что во время пандемии некоторые региональные власти не поднимали тарифы на ЖКХ, впервые за 19 лет показатель роста цен на коммуналку достиг минимального показателя в 3,55% при годовой инфляции в 4,91%. Но здесь тоже есть свои лидеры: в Республике Коми подорожание составило 16,2%.

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Севастополь отличился ростом цен на отопление: в три раза больше, чем по всей России. Не повезло среди прочих и жителям Республики Алтай, где горячее водоснабжение стало дороже на 12,2%.

На сайте ГУП «Севтеплоэнерго» говорится, что тариф на тепловую энергию (теплоноситель вода) для горожан в 2020 году повысился с 2102,06 до 2351,46 руб./Гкал.

Напомним, ранее около двухсот семей получали счета за централизованное отопление после установки индивидуального квартирного оборудования.