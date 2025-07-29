В Ростовской области 11 поездов задерживаются из-за падении обломков БПЛА на ж/д станции — РЖД

В Сальске украинские беспилотники атаковали цистерны, стоявшие на местной жд-станции. Об этом сообщил глава администрации Сальского района Владимир Березовский.
В цистернах находилось топливо, пожар уже потушили.
Движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области частично возобновлено — поезда временно направляются по обходным путям, минуя участок, повреждённый в результате падения обломков беспилотника.
С опозданием идут следующие поезда
▪️№ 59 Новокузнецк – Кисловодск
▪️№ 523 Екатеринбург – Адлер
▪️№ 255 Челябинск – Новороссийск
▪️№ 509 Казань – Новороссийск
▪️№ 524 Адлер – Екатеринбург
▪️№ 358 Имеретинский Курорт – Уфа
▪️№ 254 Новороссийск – Уфа
▪️№ 98 Кисловодск – Тында
▪️№ 202 Анапа – Красноярск
▪️№ 14 Имеретинский Курорт — Саратов
▪️№ 270 Адлер — Чита
Максимальное время задержки — до 5 часов.
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города
Ольга Сурикова