В Севастополе снимут брусчатку на улицах Шмидта и Демидова – проезд будет перекрыт

С 4 февраля в Севастополе будут перекрыты улицы Шмидта и Демидова. Они станут основными путями объезда на время, пока будет идти капремонт подпорных стен на ул. Адмирала Октябрьского.

Улица Шмидта будет перекрыта от пересечения с улицей Шварца до пересечения с улицей Керченской. Улицу Демидова перекроют от дома №14 в районе пересечения с улицей Керченской до пересечения с улицей Ломоносова.

На Шмидта и Демидова снимут брусчатку и уложат бетонное основание для проезда транспорта. После этого проезд по улицам снова откроют. Брусчатку, которая будет хранится на площадках Севавтодора, вернут на место после окончания ремонта подпорной стены.

Напомним, что проезд по улице Адмирала Октябрьского планируют перекрыть 17 февраля. Пешеходные пути уже перекрыты.

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Евгения Павлова