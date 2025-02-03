Сколько севастопольцам ещё ждать ремонта пирсов?

Исходя из постановления регионального правительства от 30 января – реконструкции причалов севастопольцы дождутся, но это произойдёт не так скоро, как хотелось бы.

В этом году планируют начать реконструкции причалов: № 147 у Графской пристани, на пл. Захарова, в Инкермане, а также причала на Радиогорке, который периодически то тонет, то отрывается. Окончания работ придётся подождать до 2027 года, сообщает ForPost.

В 2026 году должны начаться реконструкции причала №146 у Графской пристани и паромного пирса N11 с двумя литерными причалами на Северной стороне. Окончание работ также запланировано на 2027 год.

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Евгения Павлова