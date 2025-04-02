На Госуслугах запущен сервис «Сим-карты»

На Госуслугах теперь можно узнать, сколько абонентских номеров оформлено на ваше имя, и заблокировать лишние. Для этого нужно отправит запрос в разделе «Сим-карты». Данные от Роскомнадзора появятся не сразу.

Такая мера необходима для того, что мошенники не смогли использовать ваши сим-карты для массовых обзвонов.

Также введены ограничения по количеству номеров на одного человека.

➖ у гражданина России с 1 ноября 2025 года может быть не более 20 номеров;

➖ у иностранца — с 1 июля 2025 года не более 10.

Если сим-карт будет больше, обслуживание приостановят по всем номерам.

По номерам, которые вызывают вопросы, на Госуслугах можно приостановить договор. Затем обратитесь к оператору для выяснения обстоятельств.

Неактуальный договор связи можно расторгнуть, подав заявление оператору на Госуслугах. Предварительно погасив задолженность, если она есть.