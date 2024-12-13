В Севастополе снесут ресторан-символ эпохи Овсянникова

В Артбухте скоро демонтируют ресторан «Seavas», который многие севастопольцы связывали с эпохой экс-губернатора Дмитрия Овсянникова.

Напомним, что еще в 2023 году суд признал постройку незаконной и постановил снести здание из-за многочисленных нарушений, допущенных при строительстве.

Сейчас городские власти выбрали подрядчика, который разработает проект сноса ресторана. Им стало ООО «БРП». До 31 декабря компания должна подготовить всю необходимую документацию. Стоимость работ составит 1,2 млн рублей.

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Анна Левина