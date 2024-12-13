В Саках спасли женщину, пролежавшую в ванне больше суток

В полицию позвонила взволнованная жительница одного из сел Сакского района. Она сообщила, что ее пожилая знакомая, проживающая в соседнем селе с утра не выходит с ней на связь, хотя ранее они общались каждый день.
Полиция выехала по указанному адресу.
76-летняя хозяйка квартиры не открывала дверь и тогда полицейским пришлось вскрыть входную дверь квартиры.
Оказалось, что женщина, принимая горячую ванну, потеряла сознание, а когда пришла в чувство, то не смогла самостоятельно подняться на ноги и пролежала больше суток в холодной воде, не сумев даже позвать на помощь. Женщине вызвали бригаду скорой помощи.
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Анна Левина