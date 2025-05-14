В Севастополе снесут два многоквартирных дома на мысе Хрустальном

В центре Севастополя до конца июня планируется снести ещё два аварийных многоквартирных дома. Речь о зданиях по адресам ул. Херсонская, 10 и 12. Информация об этом содержится в материалах госзакупок и на паспортах объектов, размещённых на стройплощадках.

Оба дома признаны ветхими, не подлежащими капитальному ремонту и непригодными для проживания. Решения об этом принимались ещё в 1982 и 2013 годах. Заказчиком работ выступает ГБУ «Парки и скверы», подрядчиком — ООО «БиоПартнёр». Именно эта компания ранее демонтировала ресторан SeaVas на набережной Клокачёва.

Снос домов начнётся в апреле и завершится в июне 2025 года. Курирует проект Департамент городского хозяйства.

Жителям, не имеющим правоустанавливающих документов на жильё, предложено было с 12 по 15 апреля обратиться на «горячую линию» по вопросам временного размещения. В случае домов №10 и №12 жильцов консультировали по телефону и в специально организованные приёмы.

Напомним, сносы в районе культурного кластера на мысе Хрустальном начались ещё в прошлом году. Ранее демонтаж дома №5 на той же улице вызвал общественный резонанс из-за фактического проживания людей на момент начала работ. В текущем случае власти надеются избежать повторения ситуации.

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Дмитрий Островский

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