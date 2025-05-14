Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что украинские власти осознают невозможность полного возвращения территорий, перешедших в состав России с 2014 года. Об этом он сказал в интервью французскому телеканалу.

«Даже сами украинцы понимают, что не смогут вернуть всё, что было захвачено с 2014 года», — отметил французский лидер.

Напомним, в 2014 году в состав России вошли Крым и Севастополь. В 2022 году после референдумов российскими стали также ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

Макрон подчеркнул, что Европа заинтересована в немедленном прекращении огня, поскольку ежедневно гибнут люди, включая мирных жителей. По его словам, в условиях неопределённости со стороны США перемирие стало бы «лучшим способом улучшить гуманитарную ситуацию и начать обсуждение территориального урегулирования».

Также в конце апреля в СМИ появлялась информация, что Владимир Путин предложил остановить боевые действия на Украине вдоль текущей линии фронта, сообщили источники Financial Times. Это часть переговоров с командой Дональда Трампа. Дмитрий Песков подтвердил: «Работа с американцами идет, но она сложная и не публичная».

Дмитрий Островский

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