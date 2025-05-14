В Госдуме хотят запретить женщинам разводиться с участниками СВО

Инициатива принадлежит депутату Госдумы Виталию Милонову.

Парламентарий уверен, что нужно сделать так, чтобы во время прохождения службы брак не расторгался без согласия бойца. В таком случае проводить бракоразводную процедуру можно будет только при согласии обоих супругов.

«Это поможет защитить бойцов, которые получили ранения, которые рискуют своими жизнями, защищая Родину, от того, чтобы их не бросали те, кто выходил замуж не за человека, а за его потенциальные финансовые средства», — заявил он.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города