В Севастополе осужден эксгибиционист-педофил

Происшествия
08-06-2023
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В Севастополе осудили мужчину, совершившего преступление против половой неприкосновенности детей. 

Установлено, что в июле 2022 года он в состоянии алкогольного и наркотического опьянения на детской площадке по ул. Шелкунова совершил акт эксгибиционизма в отношении двух 10-летних девочек.

Потерпевшие испугались и убежали с площадки.

В тот же день он был задержан в обнаженном виде на территории роддома №1, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с запретом заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на 10 лет.

Также предъявлены гражданские иски о взыскании с виновного в пользу малолетних потерпевших компенсации причиненного им морального вреда на общую сумму 200 тыс. рублей. Исковые заявления прокурора удовлетворены.

Ольга Сурикова

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