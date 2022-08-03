Севастопольцы бьют тревогу: аварийные дома на Истомина могут обернуться очередной трагедией

В Севастополе на улице Истомина два аварийных дома – №45 и №47 еще шесть лет назад были признаны аварийными и подлежащими сносу. Однако городских власти до сих пор их не огородили и не ограничили к ним доступ.

Жители микрорайона встревожены таким соседством, так как рядом 19-я школа, а детей всегда привлекают такие объекты, говорится в сюжете телеканала «НТС».

В этих домах уже практически отсутствуют перекрытия, окна и двери, кровля частично провалилась, а внутри они завалены мусором, разного рода отходами и от них исходит зловонный запах.

После трагедии в Инкермане 15 июля, когда от падения железобетонного элемента заброшенной постройки погиб мальчик, родители еще больше стали переживать, тем более дети снова вернуться в школу.

На скопление мусора и жуткий запах внутри домов и на прилегающей территории обратила внимание эколог-общественник из Национального комитета экологической безопасности Наталия Самойленко.

«Здесь гниль, здесь запах резкий. Учитывая, что за этим помещением находится учебное учреждение, школа 19, мы получим обратную связь – удар по здоровью наших детей», — заявила Самойленко.

Местные жители уже обращались в прокуратуру и к местным властям с просьбой сноса или ограждения опасных зданий, однако получали ответ об отсутствии в бюджете города средств на эти цели.

Ольга Сурикова